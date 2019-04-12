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Suriye sınırında 257 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den Türkiye’ye sokulan toplam 257 kilo uyuşturucu hap, jandarmanın sınır köyünde gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye sokulan toplam 257 kilo uyuşturucu hap, jandarmanın sınır köyünde gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi.


Suriye'den Türkiye'ye getirilen toplam 257 kilo captagon uyuşturucu hap, Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Çerçilik Hudut Karakolu ekipleri ile birlikte düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Kilis'in Suriye sınırındaki Çerçili köyü kırsalında yapılan operasyonda, ele geçirilen 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hapa el konuldu. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

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