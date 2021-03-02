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Suriye sınırında normalleşme sevinci

Covid-19 risk değerlendirme haritasında turuncu kategoride bulunan Suriye sınırındaki Kilis’te kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Covid-19 risk değerlendirme haritasında turuncu kategoride bulunan Suriye sınırındaki Kilis'te kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme kurallarını açıklanmasının ardından, Suriye sınırındaki Kilis'te sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Kentteki lokanta, kafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı. Lokanta sahibi Erdoğan Aktaş, 3-4 aydır paket servis yaptıklarını ve bugünden itibaren normalleşmenin başladığını ifade ederek, “Bütün tedbirleri iş yerinde almış durumdayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak iş yerini açtık. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir daha kapanmayı kaldıracak durumda değiliz, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” diye konuştu.

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