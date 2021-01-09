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Suriye sınırında sokağa çıkma sessizliği

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu bildirildi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu bildirildi.


Bir dönem Fırat Kalkanı Harekatının üstü halinde bulunan Elbeyli ilçesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamışına uyuluyor. Yasaktan muaf olan işyerleri açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde bulunan iş yerlerine gelerek alış verişlerini yapıyor. Büyük ekseriyetle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde pandemi kurallarına uyulduğu bildirildi.

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