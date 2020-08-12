Suriye sınırında trafik ışıklarıyla 'Eve git' uyarısı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara trafik ışıkları ile "Eve git" mesajı verildi.

Kilis'te son 1 ayda artan vakalar nedeniyle vatandaşların bilinçlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Suriye sınırındaki kentte, Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında düzenleme devam ediyor. Trafik ışıklarındaki yeni düzenleme ile vatandaşlara "Evde kal" ve "Eve git" mesajı veriliyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirirken, sinyalizasyon ışığında "Evde kal" ve "Eve git" mesajını ilk kez gören sürücüler şaşkınlık yaşıyor.