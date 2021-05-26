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Suriye sınırında vaka sayısı düşüyor

Kilis’te sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde günlük korona virüs vaka sayısı 130’dan 10’a düştü.

Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde günlük korona virüs vaka sayısı 130'dan 10'a düştü.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te 3-9 Nisan tarihlerinde rekor kıran vaka sayısı düşüyor. Alınan tedbirler ve tam kapanma sonrası günlük vaka sayısı 130'dan 10'a düştü. Vaka sayısı düşmesine rağmen Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

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