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Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, kısmi sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, kısmi sokağa çıkma yasağına uyuluyor.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te sabah saat 09.30'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağına uyuluyor.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis'te sabah 09.30'dan itibaren Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geniş tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yapıyor. Polis ekipleri, şehir merkezinde araçlarını durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor.

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