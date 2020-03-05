İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye'deki birliklere tankerlerle akaryakıt gönderildi

Kilis’ten Suriye’de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Kilis'ten Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere, lojistik faaliyetleri kapsamında burada bulunan askeri araçlar için akaryakıt gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderilen akaryakıtın harekat bölgelerine güvenlik birimlerinin kullanması için gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.