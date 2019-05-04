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Suriye'den acı haber: 1 şehit 1 yaralı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 subay Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer subay ise Gaziantep'e sevk edildi. Şehit askerin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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