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Suriye'den getirilen 500 Hint bülbülü yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Suriye’den Türkiye’ye getirilen 500 Hint bülbülü ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 500 Hint bülbülü ele geçirildi.



Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kilis'in Çobanbey Gümrük Sahasına gelen R.P. isimli şahıs ve yanında bulunan Suriye uyruklu F.M.'nin Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde kaçak yollardan 500 adet Hint bülbülünü Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne Hint bülbülü kuşları teslim edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlü tarafından şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. Maddesine göre "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçlarından cezai işlem uygulanmak üzere işlem yapıldıktan sonra, 500 adet Hint bülbülü Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 2 kişi ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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