Suriye'den Türkiye'ye dev altın kaçaklığına büyük darbe

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye kaçırılmak istenen yaklaşık 26,5 kilogram altın ve 2 milyon TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu A.A.J. idaresindeki 79 AAC 793 plakalı araç, arama yapılmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durduruldu. Şoför mahallindeki koltuğun altında ve bir bölmede şeffaf poşete sarılı Türk Lirası banknotları bulundu. Bunun üzerine araç-ray cihazına sokularak detaylı arama yapıldı. Kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, aracın bagajındaki LPG tankının dikdörtgen şeklinde kesildiğini ve kapak olarak kullanıldığını belirledi. Kapağı açan ekipler, 10 kilo 190 gram külçe altın ve şerit halinde altın eşya, 4 kilo 160 gram altın ziynet eşyası, 1 milyon 4 bin TL tutarında banknot ele geçirildi. Şoför koltuğunda ve kol dayama bölmesinde ise yakalanan paranın ise toplamda 887 bin 65 TL tutarında banknotlar olduğu belirlendi. Aramalarda ayrıca, 720 adet 8 milimlik şişe, 15 ile 20 gramlık tüpler içerisinde kremler ele geçirildi.

Yaklaşık 14.5 kilogram altın ve 2 milyon TL'lik banknot ele geçiren ekiplerin, 2 gün önce yaptıkları aramalarda da bir başka araçta 12 kilogram altın ele geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan 2018 yılının son haftasında yakalanan altın ve paralar ile kaçakçılara son dönemlerin en büyük darbesi vurulmuş oldu.