İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli 1500 öğrenci konteyner kentte eğitim görmeye başladı

Öncüpınar Konteyner Kentinin kapatılması nedeniyle Kilis’teki, Suriyeli öğrencilerden bin 500’ü konteyner kentteki ilk ve orta dereceli okula taşıma yöntemiyle eğitime başladı.

Öncüpınar Konteyner Kentinin kapatılması nedeniyle Kilis'teki, Suriyeli öğrencilerden bin 500'ü konteyner kentteki ilk ve orta dereceli okula taşıma yöntemiyle eğitime başladı.


Kilis'te 29 bin Türk, 24 bin Suriyeli olmak üzere 54 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, okul sıkıntısı nedeniyle geçen ay içerisinde Suriyeli sığınmacılara kapatılan Öncüpınar Konteyner kentindeki okullar Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla yeniden faaliyete geçirildi. Öncüpınar Konteyner kentindeki okula taşımalı yöntemle Kilis'ten bin 500 Suriyeli öğrenci götürülüyor. Bu nedenle Kilis'teki okullarda bir rahatlama olurken, kapanan konteyner kentin okulları ise değerlendirilmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.