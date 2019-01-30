Suriyeli ailelere kış yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan çadır kentlerde yaşayan 7 bin ihtiyaç sahibine battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemlerin en sert kışı yaşanan bölgede bulunan dağınık kamplarda battaniye dağıttı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Babuselam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Hasan Aksoy, “Bu sene kış ayının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Soğuk hava şartlarının şiddetini giderek artırması kamplarda yaşamın devam etmesini zorlaştırıyor. Bizler bu ailelere battaniye dağıtımı gerçekleştiriyoruz“dedi.

Kış mevsiminin sonuna kadar kamp bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Aksoy, " Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor" diye konuştu.