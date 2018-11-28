Suriyeli çocuklar Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Umut İlkokulunda öğrenim gören Suriyeli çocuklar, Okul Müdürü İbrahim Halil Şık ve öğretmenleri eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler. Öğrenciler, Rektör Karacoşkun'a getirdikleri çiçeği takdim ettiler. Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun, okul yöneticileri ile Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi. Bir süre öğrenciler ile Okul Müdürü İbrahim Halil Şık ile sohbet eden 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Suriyeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.