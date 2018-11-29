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Suriyeli Kadın Sığınmacılara sağlık eğitimi verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Suriyeli kadın sığınmacılara yönelik sağlık eğitimi gerçekleştirildi.


Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi iş birliği ile Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Çam'ın koordinatörlüğünde 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü'nde Suriyeli kadın sığınmacılara yönelik sağlık eğitimi gerçekleştirildi.


“Beslenme ve Sağlık” konulu sağlık eğitimi etkinliğinde sunum yapan öğrenciler, tercüman eşliğinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemi ve sağlıklı beslenmede uyulması gereken temel kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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