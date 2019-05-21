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Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Türkiye’de bulunan Suriyeliler Ramazan Bayramı için Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gidiyor.

Türkiye'de bulunan Suriyeliler Ramazan Bayramı için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.


Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişte öncelik veriliyor. Bu sabah itibariyle Kilis'ten 2 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.


Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilerin ülkesine gitmelerine izin veriliyor. 4 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye'ye geçmeye başladı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.

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