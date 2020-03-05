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Suriyeliler, üç ayları yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidiyor

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler’in, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.


Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını geçirmek için Azez, Soran, Aktarin, Afrin, ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırıyor. 2 Mart tarihinden itibaren 2 bin kişi Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

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