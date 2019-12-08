Kilis'te 9 uluslararası sivil toplum örgütü bir araya gelerek, Suriye'ye acil yardım çağrısı yaptıktan sonra Suriyelilere, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri olmak üzere muhtelif insani yardım dağıtımı yaptılar.

Kilis'te, bir araya gelen 9 ayrı sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya gelerek, Suriyelileri yapılacak yardımları ele aldı.

Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Başkanı Uzm. Dr Kasım Sezen, yaptığı açıklamada, Havaların soğuması sebebiyle Suriyelilere kışlık ihtiyaçları artış gösterdiğini ifade ederek, “Kamplara gönderilen yardımların azalmasıyla, kamplarda yaşayanların gıda başta olmak üzere sair ihtiyaçları da her geçen gün artmaktadır. Dost ve kardeş Suriye halkının acılarına merhem olmak için insani yardımlarımızı arttırmak hayati derecede ehemmiyetlidir. Unutmamalıyız ki, 100 yıl önce Suriye'de ecdadımız canı pahasına müdafaa ederek savaşmış, savaşta Suriye'yi son koruyan ecdadımızın kanları atların aşık kemiğine kadar yükselmiştir. Ecdadımız nasıl 100 sene önce canla başla Suriye için savaştıysa biz de insani yardımları Suriye'ye seferber etmeliyiz” dedi.

Sezen, “Bölgeye yönelik farkındalığı arttırmak ve bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri olmak üzere muhtelif insani yardımlarımızı Suriye'nin Azez bölgesine Sağlık-Der öncülüğünde, Dünya İslam Sağlık Birliği, Merhamet Teşkilatı İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, Ümmet Gençleri Derneği, Mahmudiye Vakfı, Sağlığı Koruma ve Refah Derneği, Ensar Sevgi ve Kardeşlik Derneği, Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, IHO EBRAR Uluslararası Yardım Derneği, Kalk ve Diril Derneği temsilcilerinin iştirakleriyle Azez'deki düzenli ve düzensiz kamplara insani yardımlarımızı ulaştırdık. Bu Sivil Toplum Kuruluşlarımızın müşterek faaliyetleriyle gerçekleştirdiği organizasyon münasebetiyle Suriyeli kardeşlerimizin acılarının bir nebzede olsa dinmesine, Suriyeli kardeşlerimize yönelik farkındalığın artmasına ve kamplara daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına vesile olmak istiyoruz” dedi.