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Suriye'ye askeri birliklere sevkıyat sürüyor

Suriye’de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkıyatları sürüyor.

Suriye'de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkıyatları sürüyor.


Doğu ve batı illerinden yola çıkan askeri birlikler, araç ve gereçleriyle Kilis'e gelişleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli araç ve gereçleriyle birlikte Kilis'e gelen askeri birlikler ile araçları, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının Suriye'ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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