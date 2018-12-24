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Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat sevkıyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye’ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.


Hatay istikametinden gelen fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat yüklü askeri araçlar Kilis'e geldi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye hareket etti. Askeri sevkıyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.

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