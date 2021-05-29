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Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı

Çobanbey Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giden çimento yüklü kamyonda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giden çimento yüklü bir kamyon şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan kamyonda, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın kabininde 2, arka malzeme dolabında 4 olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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