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Suriye'ye kaçırılmak istenen 300 bin ABD Doları ele geçirildi

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında, Türkiye’den Suriye’ye götürülmeye çalışılan 300 bin ABD Doları ele geçirildi.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında, Türkiye'den Suriye'ye götürülmeye çalışılan 300 bin ABD Doları ele geçirildi.


Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye giden bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 300 bin ABD Doları ele geçirildi. ABD Doları'na el konurken, bir kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın derinleştirilerek yürütüldüğü bildirildi.

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