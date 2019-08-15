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Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika

Kilis’te, ’Sürü Yönetimi Eleman Kursu’na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kilis'te, 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 16 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenen 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu tarafından yapılan törenle verildi.

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