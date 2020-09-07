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Taksi işletmecilerin sorunu masaya yatırıldı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında taksi durakları işletmecilerinin sorunları masaya yatırıldı.


Belediye Başkanı Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Memiler, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker ile Kilis'te faaliyet gösteren taksi durakları işletmecileri ile birlikte sektörün sıkıntıları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Memiler, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a taksici esnafın sorunlarının çözülmesinde katkı sunduğu için teşekkür ettiğini ifade ederek, “Şoförler Odası Başkanımız ve 31 adet taksi durağı temsilcileri İle Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut ile bir araya gelerek sektörün sıkıntılarıyla ilgili toplantı yaptık. Sıkıntıların çözülmesi noktasında yardımcı olan Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Bulut ise 258 taksici esnafı bulunduğunu ifade ederek, “İlimizde hizmet veren taksi durakları işletmecileri ile birlikte sektörün sıkıntıları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik.Esnafımızın yanındayız,birlikte mücadele edecek birlikte kazanacağız” diye konuştu.

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