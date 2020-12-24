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Taksicilerin korkulu rüyası yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasp eden yabancı uyruklu şüpheli, jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasp eden yabancı uyruklu şüpheli, jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.


Elbeyli ilçesinde taksicileri gasp eden yabancı uyruklu M.A.'nın peşine düşen Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın Elbeyli ilçesinde saklanmakta olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bir metruk binaya düzenlediği operasyonda M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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