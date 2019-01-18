TAMEB Kilis Geleneksel Yemek Yarışması

Kilis Belediyesi ve TAMEB iş birliği ile düzenlenen "Geleneksel Yemek Yarışması" programı düzenlendi.

Yarışma sonucunda birincilik ödülünü Hayırda Yarış Derneği (HAYA-DER), en iyi çorbada Kilis Belediyesi Konakları, en iyi Kilis Tava da YOYAV Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi ve en iyi tatlıda Kilis Yaşar Aktürk Anadolu Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesi seçildi.

Belediye Başkanı Kara, Belediye ile TAMEB iş birliği ile düzenlenen "Geleneksel Yemek Yarışması” Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ettiğini söyledi.