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Tarihi anıt ağaçların rehabilitasyon çalışmalarına başlandı

Kilis’te, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçların budam ve rehabilitasyon çalışmaları başladı.

Kilis'te, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçların budam ve rehabilitasyon çalışmaları başladı.


Kilis'te bulunan 4 tarihi anıt ağacın korunmasına yönelik olarak, 'Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaçlarda Budam ve Rehabilitasyon Çalışmaları' başladı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü kontrolünde bulunan tarihi ağaçların restorasyonunun yapılması için başlatılan çalışmalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ekip çalışmalarına başladı.


İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürü Ali Kantar, Kilis'te tescilli 4 anıt ağaç bulunduğunu ifade ederek, “Bu ağaçların sürekli kontrollerini yapıyoruz. Ağaçlarla ilgili çalışma yaparak bakanlığa gönderdik. Bu ağaçların bakıma, onarıma, tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirdik. Bakanlığımız Şanlıurfa bölgeye bağlı illerde anıt ağaçların restorasyonunun yapılması için çalışma başlattı. Bugün ilimizde anıt ağaçların bakım ve onarımları yapılıyor. Bu tarihi anıt ağaçlarının hepsinin bir hikayesi vardır. Polateli ilçesinde çınar ağacı, Ravanda kalesinin karşısında kızıl çam ağacı, Kilis merkeze bağlı Duruca köyünde çınar ağacı ve Kilis merkezde de bir çınar bulunuyor” dedi.


Kantar, Kilis'te yeni tarihi anıt ağaçların tescil edilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi

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