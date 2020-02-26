İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eser operasyonu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Topallar Köyünde düzenlenen operasyon sonucu C.A. ve H.P. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet el dedektörü,cihazı ve bu cihazlara bağlı aparatlar, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Gümüş Sikke ile 41 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.