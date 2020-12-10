Tarihi evler ile sokak sağlıklaştırmaları sürüyor

Başkan Ramazan, Kilis Belediyesi olarak tarihe ve kültüre sahip çıktıklarını ifade ederek, “ Bu önemli değerlerimizi korumak ve geçmişten günümüze miras kalan eserlerimizi geleceğe taşımak amacı ile il sınırları içinde tarihi yapılarımızın restorasyonları ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile tarihe tanıklık etmiş olan sokaklarımızı, çıkmazlarımızı, kabaltılarımızı, caddelerimizi ve tarihi yapılarımızı yeniden canlandırılması hedeflenmiştir. Bu hedefler çerçevesinde yürütülen çalışmalarımızda Kafaf Çeşmesi sokağı üzerinde yer alan, tarihi bir evimizi yeniden restore ediyoruz” dedi.