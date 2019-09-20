Tarihi Kurdağa Kastelinin restorasyonu bitmek üzere

Tarihi Kurdağa kastelinin restorasyon çalışmalarını yapan Kilis Belediyesi restorasyon ile birlikte Kurdağa çeşmesi eski haline geri dönecek. Restorasyon çalışmalarını son aşamaya geldiği Kurdağa kastelinin Ekim ayı başında tamamlanması bekleniyor.

Kurdağa Kastelinin tarihçesi

1635 yılında Kilis voyvodası Kurdağa tarafından yaptırılmış tek girişli bir çeşmedir. Ön yüzü düzgün kesme taş, arka tarafı moloz taşlarla örülmüştür. Kastelin önünde sivri kemerli derin bir niş ile ayna taşının iki yanında maşrapa koymaya yarayan (maşrapalık) sivri kemerli iki niş daha vardır. İkinci bir su deposu, hayvanların kullanımı için yapılmış ayrı bir teknesi (yalak) de olan yapıya sonradan üç yandan açık kemerli ve üzeri kubbe ile örtülü bir sundurma eklenmiştir. Yazıtı olmayan kastelin suyu halen akmakta olup; Kalleş Dağı yöresindeki Mıh Kuyusu adı verilen kuyulardan sağlanmaktadır.