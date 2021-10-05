Tarihi mekanlara tabela tehdidi

Kilis'te, tarihi binalar, tarihi çeşmelerin asılan tabelalara görüntü kirliliğine yol açarken, vatandaşlar, yetkililerin duyarsızlığına tepki gösteriyor.

Geçmişi yüz yıllara dayanan bir çok tarihi eserin bulunduğu Kilis'te, tarihi mekanların üzerine asılan tabelalar kentin görünümünü bozuyor. Vatandaşlar, tarihi dokusu bozulmayan Kilis'in, tarihi mekanları , tarihi çeşmelerin duvarlarına rast gele iş yeri sahipleri tarafından yön ve tanıtıcı tabela astıklarını ifade ederek, “Böylesi tarihi bir kente yakışmayan görüntüler oluşuyor. Hiç mi bunları gören yetkililer yok. Kentin tarihi dokusuna zarar verdiği gibi görüntü ve çevre kirliliğine yol açıyor. Tarihi mekanlardaki bu tabelaları kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştular.