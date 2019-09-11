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Tarihi mekanlara ziyaret

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanlara ziyaret düzenlendi.


Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve beraberindeki heyet Kilis'e gelerek, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti. Başkan Bulut, “Heyet ile birlikte Kazı Başkanı Prof. Dr.Atilla Engin ve Müze Müdürü Macit Aşir Oylum Höyük'te devam eden kazı çalışmalarını, Aidesim Mozaikli Bazalikası'nı ve yine yakın tarihte Müze olarak işlevlendirilmesi planlanan Tarihi Sabunhane Binası için uygun görülen faaliyetler konusunda istişare ve incelemede bulunulduk” dedi.

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