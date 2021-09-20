Tarihi mekanların tabelalarına zarar veriliyor

Kilis'te, tarihi mekanların tarihçesine anlatan, Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı tabelalara zarar verildiği bildirildi.

Kilis Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Camiler başta olmak üzere tarihi mekanların önüne oranın tarihini anlatan Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar tabelalar kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Tarihi dokuya sahip olan Kilis'te, çok sayıda tarihi eser olan yapı bulunuyor. Tarihi binalar, camilerin tarihçesini anlatan tabelaların zarar verilmesini vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, bir an önce bunu yapanların bulunmasını, yeni tabelaların asılmasını istediklerini ifade ettiler.