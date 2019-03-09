Tarihi okulun isminin yaşatılması istendi

Kilis'in en eski ortaokulu olarak bilenen Kilis Ortaokulu 1915 yılından itibaren binlerce öğrencinin okuduğunu ifade eden Vatandaşlar, “Kilis'te orta mektep olarak bilinen bu tarihi okulun ismi hayırsever işadamının ek bina yapması nedeniyle ismi 2000'li yıllarda Mehmet Uluğcan olarak değiştirildi. Bir çok insanın hatırasının olduğu binlerce öğrencinin eğitim aldığı Kilis ortaokulunun isminin tarihi binasının da bulunduğu okulda yaşatılmasını istiyoruz. Çok sayıda, bürokrat, siyasetçi, bilim insanının eğitim gördüğü bu tarihi okulun isminin yeniden aynı okula verilmesini istiyoruz. Valimiz Recep Soytürk başta olmak üzere tüm yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” diye konuştular.