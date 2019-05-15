Tarihi Ulu Cami'de 680 yıldır ezan sesi yükseliyor

Memlük mimarisinin Kilis'teki güzel örneklerinden birisi olan tarihi Ulu Cami'de 680 yıldır kesintisiz şekilde ezan okunuyor. Medrese görünümlü tarihi camide Kur'an-ı Kerim dersleri de veriliyor.

Memlüklüler Dönemi'nde Hacı Halil tarafından 1339 yılında yaptırıldığı bilinen Ulu Cami'de 680 yıldır ezan sesi yükseliyor. Kilis'in en eski ve en büyük camisinde yaklaşık 7 asırdır Müslümanlar ibadet ediyor. Şıhlar Mahallesi ile Nurattin Mahallesi'nin kesiştiği bölgede bulunan Ulu Cami 1709 ve 1924 yıllarında onarımdan geçirilerek, kesme taştan inşa edildi. Kilis'in en eski camisi olma hüviyetini taşıyan Ulu Cami aynı zamanda kentin en büyük camisi. Bir dönem cami-i kebir olarak da anılan Ulu Cami, Memlüklülerin günümüze kadar ulaşan tarihi eserleri arasında tüm ihtişamı ile ayakta duruyor. 5 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan cami, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Tarihi camide çocuklara Arapça ve Kur'an-ı Kerim gibi dersler de veriliyor.

8 yıldır Ulu Cami'de görev yapan İmam Hatip Abdullah Yaralıoğlu, 9 kapısı bulunan caminin mimarisinde Selçuklu izlerine de rastlandığını ifade etti. İmam Yaralıoğlu, "Camimiz Kilis'in en eski ve gösterişli camileri arasındadır. Medrese tipi olan camimizde 9 kapı bulunurken, hem erkekler hem kadınlar için ayrı girişleri yer almaktadır. Çocuklara Kur'an-ı kerim okuma, ezberleme ve Arapça gibi derslerin de verildiği camimize turizm açısından önem taşıyor. Kentin en eski camisi olan Ulu Cami Memlüklüler döneminde yapılması ve Memlük mimarisini sergilemesine rağmen bazı bölgelerinde Selçuklu mimarisinin örneklerini de görmekteyiz" diye konuştu.