Tarihi Ulu Cami'de 681 yıldır ezan sesi yükseliyor

Kilis'teki, tarihi ulu caminde 681 yıldır kesintisiz şekilde ezan okunuyor.

Memlük mimarisinin Kilis'teki güzel örneklerinden birisi olan tarihi Ulu Cami'de 681 yıldır kesintisiz şekilde ezan okunuyor. Medrese görünümlü tarihi camide Kur'an-ı Kerim dersleri de veriliyor.

Memlüklüler Dönemi'nde Hacı Halil tarafından 1339 yılında yaptırıldığı bilinen Ulu Cami'de 680 yıldır ezan sesi yükseliyor. Kilis'in en eski ve en büyük camisinde yaklaşık 7 asırdır Müslümanlar ibadet ediyor. Şıhlar Mahallesi ile Nurattin Mahallesi'nin kesiştiği bölgede bulunan Ulu Cami 1709 ve 1924 yıllarında onarımdan geçirilerek, kesme taştan inşa edildi. Kilis'in en eski camisi olma hüviyetini taşıyan Ulu Cami aynı zamanda kentin en büyük camisi. Bir dönem cami-i kebir olarak da anılan Ulu Cami, Memlüklülerin günümüze kadar ulaşan tarihi eserleri arasında tüm ihtişamı ile ayakta duruyor. 2014 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan cami, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

9 yıldır Ulu Cami'de görev yapan İmam Hatip Abdullah Yaralıoğlu, Tarihi Ulu caminin Memlüklüler tarafından inşaat edildiğini söyledi.

680-750 yıl önce yapılan Kilis'in en eski tarihi camisi olduğunu vurgulayan Yaralıoğlu, “Hem yerli hem yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir camimizdir. Gelen vatandaşlara cami hakkında bilgiler veriyoruz. Gelen turistlere yardımcı olmaktayız. Camimizin özeliklerinden bir tanesi, sadece cami değil, medrese sınıfları var. Mantık derslerinin, felsefe derslerinin, Arapça derslerinin olması ayrı bir özelliktir. Camimiz kurulduğu günden beri ezan susmamıştır” dedi.