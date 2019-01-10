Taşkınlara neden olan derelerin ıslahı yapılacak

Kilis'te, son günlerde yağan yağmurlar nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan taşkınlar ile ilgili olarak dereleri ıslah çalışması başlatıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Su Kanal Şube Müdürü Halil Nacaroğlu, Devlet Su İşleri.20.Bölge havza Yönetim Şube Müdürü Mehmet Keçik ve teknik ekipleri son aylardaki yağışlara bağlı olarak taşkın ve sele neden olan derelerin ıslah çalışması için sel sularının geldiği yerler ile dereler de incelemelerde bulunuldu. Teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda dere ıslah çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.