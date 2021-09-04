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Taze Kırmızı Bibere Hasat sonrası denetim

Kilis’te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze halinde satışa sunulan taze kırmızı biberlerden numuneler alarak ilaç kalıntısı tespiti için Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi.

Kilis'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze halinde satışa sunulan taze kırmızı biberlerden numuneler alarak ilaç kalıntısı tespiti için Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.


Kilis'te yoğun olarak üretimi yapılan ve halkımızın evlik biber salçası yapımında kullandığı taze kırmızı bibere yönelik hasat öncesi denetim ve bilgilendirme çalışmalarının yanında, taze kırmızı biberlerin hasat sonrası denetimlerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri için denetimleri aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Denetim Programı kapsamında Kilis'te bulunan sebze halinde satışa sunulan taze kırmızı biberlerden numuneler alarak ilaç kalıntısı tespiti için Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

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