İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

“Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi” Projesi

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi” Projesi imzalandı.


İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında “Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi” Projesi, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ajans tarafından onaylandı. Projenin sözleşmesi, İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'in katılımları ile imza altına alındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, “Projemiz kapsamında, Su ve Kanal Hizmetlerinde çalışan teknik personelin, hizmet vereceği alana ulusal ve uluslar arası ulaşımı esnasında, ‘T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği' kapsamında SRC 1,2,3,4 (Mesleki Yeterlik Belgesi) alması planlanmdı.. Su ve Kanal Hizmetleri bünyesinde çalışan 20 personele SRC 1,2,3,4 belgesi alınarak kurumsal kapasitemiz güçlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.