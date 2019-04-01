İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek Programı kapsamında “Teknik Personele Mesleki Yeterlilik Belgesi” Projesi, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ajans tarafından onaylandı. Projenin sözleşmesi, İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'in katılımları ile imza altına alındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, “Projemiz kapsamında, Su ve Kanal Hizmetlerinde çalışan teknik personelin, hizmet vereceği alana ulusal ve uluslar arası ulaşımı esnasında, ‘T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği' kapsamında SRC 1,2,3,4 (Mesleki Yeterlik Belgesi) alması planlanmdı.. Su ve Kanal Hizmetleri bünyesinde çalışan 20 personele SRC 1,2,3,4 belgesi alınarak kurumsal kapasitemiz güçlendirilecektir” ifadesi kullanıldı.