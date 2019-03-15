Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yeşilay Derneği ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu'nun ortaklaşa düzenledikleri “Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurahman Çetin, Kilis Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Genç Yeşilay Topluluğunun tanıtım filmi gösteriminden sonra söz alan Kilis Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Yeşilay'ın tarihçesi ve faaliyetleri, kurumsal gelişimi, Yeşilay'ın eğitim programları hakkında bilgiler verdi. Zorlu, tütün, alkol, madde bağımlılığının yanında Yeşilay olarak danışmanlık hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra “Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı” başlıklı sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden ve Genç Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz, teknolojinin ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sonuçları analiz etti. Korkmaz, telefon, televizyon, internet gibi teknolojik aygıtların ve sosyal medyanın yanlış kullanımından kaynaklanan kronik sorunların meydana çıktığını belirterek bunun sonucunda psiko-sosyal kişilik bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar ve sosyal gelişimde gerileme gibi kişilik bozukluklarının meydana geldiğini ifade etti.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin tarafından, Kilis Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu'ya programa katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.