Kilis'te emniyet birimleri, resmi kurumda görevlilere “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” Projesi kapsamında eğitim verildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda halkın içerisinde devamlı halk ile temas halinde görev yapan PTT Posta dağıtım görevlileri Kilis Belediyesi görevlileri, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlileri ve Kilis Gazdaş görevlilerine, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, günlük hayatta çevrelerinde gelişen ve meydana gelen olaylara karşı duyarlılıklarını artırmak ve terörle mücadelede halk desteğini kazanmak amacıyla “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” adlı eğitim verildi.