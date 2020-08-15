Ticareti araçlara korona denetimi

Kilis''te, Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında korona tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetleme yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ise, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilis'te, Covid 19 ile mücadele kapsamında, 102 ticari taksi, 66 toplu ulaşım aracı, 88 Şehirler arası taşımacılık yapan araç (D1,D4) olmak üzere, toplamda 256 araç denetlendi. Kurullara uymayan sürücüleri cezai işlem yapıldı.