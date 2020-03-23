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Ticari taksiler korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ticari taksiler korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda ticari taksilerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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