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TÖMER ile Turuncu Eğitim Derneği arasında protokol imzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Turuncu Eğitim Derneği arasında "Türkçe Kur Bitirme Sınavları" yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Turuncu Eğitim Derneği arasında "Türkçe Kur Bitirme Sınavları" yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.


İmzalanan protokol ile Turuncu Eğitim Derneğinde A1 ve A2 düzeylerinde Türkçe eğitimi alan öğrencilerin "Türkçe Kur Bitirme Sınavları"nın Kilis TÖMER tarafından yapılması kararlaştırıldı. 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Kilis TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Alan, Turuncu Eğitim Derneği Başkanı Mahmut Alchehadı ile Üniversite ve dernek yetkililerinin katıldığı imza töreni dilek ve temenniler ile son buldu.

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