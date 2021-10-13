TÖMER Öğrencileri, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis TÖMER'de eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerimiz ile Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Halil Aldemir, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş, Kilis TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan ve TÖMER eğitim kadrosunun eşlik ettiği etkinlikte, öğrencilerle eğitim süreçleri ve günlük yaşamları hakkında görüşüldü.

Keyifli bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, memnuniyetlerini ifade edip teşekkür ettiler. Rektör Karacoşkun söz konusu etkinliklerin, öğrencilerimizin şehrimize ve Üniversitemize uyum sağlamaları için artarak devam edeceğini ifade etti.