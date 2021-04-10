Toplum Merkezi faaliyetlerine korona arası verdi

Kilis'te korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin toplum merkezindeki faaliyetlere 10 gün ara verildi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alınmaya devam deldiği belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle sürdü, “ Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca, İl Merkezine bağlı Kanuni Sultan Süleyman mahallesinde hizmet veren Kilis Belediyesi Kuveyt Toplum Merkezi'nde Korona virüs pozitif vakalar tespit edilmiş olup, temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle bahse konu Merkezin 10 Nisan 2021 tarihinden 20 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara vermesine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.