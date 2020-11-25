Toplum Merkezi yetkilileri Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılay'ı Kilis Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen ve Geçim Kaynağını Geliştirme Programında Takım Sorumlusu Usame Çolakoğlu'nu rektörlük makamında ağırladı.

Görüşmede Rektör Karacoşkun ve Şen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında ortak yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Şen, 7 Aralık Üniversitesine hizmetlerinde kullanması için Kızılay Toplum Merkezinde üretilen koruyucu maskelerden takdim etti.

Rektör Karacoşkun, Kızılay Kilis Toplum Merkezi ile her zaman iş birliği içinde olduklarını ve güzel projeleri birlikte hayata geçirdiklerini ifade ederek, bundan sonrada birlikte başarılı projelere imza atacaklarını belirtti.

Görüşme sonunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ersun Şen'e ve Usame Çolakoğlu'na teşekkür etti.