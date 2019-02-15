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"Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet" konulu eğitime verildi

Kilis’te, Av.

Kilis'te, Av. Ali Tohumcu tarafından "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet" konulu eğitime verildi.


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Müdürlüklerinin desteklenmesi projesi ile geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik Kızılay işbirliğinde eğitim düzenlendi.


"Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet" konulu eğitim Av. Ali Tohumcu tarafından Kilis Sosyal Hizmet Merkezinde 87 yetişkine verildi. Eğitim esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Program ikramlar ile son buldu.

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