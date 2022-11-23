Toroslar EDAŞ Kilis'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Kilis'te yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kilis'te hizmet verdiği bin 219 trafo ve 3 bin 641 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 55 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 388 pano ile 130 trafo ve 27 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 162 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kilis'te hizmet verdiği 76 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 34 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden şirket ekipleri, kentte 245 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 19 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde dağıtım şirketleri arasında en çok yatırımı yapan şirketlerden biri oldu.

Şirketin Kilis'te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.