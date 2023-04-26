Toroslar EDAŞ Kilis'i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Kilis'te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kilis'te hizmet verdiği bin 227 trafo ve 3 bin 656 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 304 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 5 trafo ve 4 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 27 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2023 yılının ilk 3 ayında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan şirketlerden biri oldu.

Şirketin Kilis'te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.