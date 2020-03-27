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Trafik polislerinden 'evde kal' çağrısına destek

Kilis’te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Kilis'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, vatandaşlara ‘evde kal' çağrısında bulundu.


Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için Cumhuriyet Meydanında vatandaşa evde kalın mesaj verdiler.


Trafik polisi aracının üzerine monte edilmiş dijital levha üzerinde 'Evde Kal Kilis' mesajı yer alırken, trafik polislerinin hep bir ağızdan aynı mesajı sözlü olarak dile getirdi.

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